ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ! x-2y=6 x^2-xy=12-y^2

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ! x-2y=6 x^2-xy=12-y^2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из первого уравнения выражаешь х, потом подставляешь это выражение во все х второго уравнения => считаешь. Полученный у подставляешь в первое уравнение => считаешь. Даёшь ответ
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