Сколько электродов проходит за 1 нс через поперечное сечение проводника при сил?? тока 1мк А?
Физика
Сколько электродов проходит за 1 нс через поперечное сечение проводника при сил?? тока 1мк А?
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