Внезапно небо прорв_лось С холодным плам_нем и громом, И ветер нач_л (в)кривь и (в)??ось К_чать сады за нашим домом. lt;...gt; А туча шла, гора горой! Кр_чал п_стух, металось стадо, И только церковь под грозой М_лчал...
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Внезапно небо прорв_лось С холодным плам_нем и громом, И ветер нач_л (в)кривь и (в)??ось К_чать сады за нашим домом. lt;...gt; А туча шла, гора горой! Кр_чал п_стух, металось стадо, И только церковь под грозой М_лчала набожно и свято. . Вставте пропущенные буквы и найдите наречия , и укажите их разряды в речи.
Ответ(ы):
Гость:
Прорвалось, пламенем, начал, вкривь и вкось, качать, кричал, пастух, молчала Наречия: набожно, свято, вкривь, вкось
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