Какая монета оценивалась до революции в полкопейки?

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Денежка, ДЕНЬГА (денга) ! (Либо так и называлась - монетой в полкопейки) . Денежкой называлась старинная медная монета в полкопейки; позднее стала называться просто монеткой. В России грош был впервые отчеканен в 1654 году при Алексее Михайловиче и приравнивался к 2 копейкам! В 1727 году Екатерина Первая чеканила пробные гроши стоимостью 2 копейки из меди. Полкопейки - это ДЕНЬГА! Деньга́ (до конца XVIII века — денга, от тюрк. täŋkä — монета) — русская монета. Деньга (денга) начала чеканиться как серебряная монета в XIV веке в Великом княжестве Московском, а с начала XV века и в других княжествах и республиках (например, начало чеканки денги в Новгородской республике датируется 1420 годом) . Из весовой гривны серебра (204 грамма) чеканились 200 монет, которые составляли московский счётный рубль (в те времена рубль как реальная монета не существовал) . В этот период денга была основной денежной единицей эмитировавших их княжеств, выпускались также фракции "денги" — полушка (полуденга) и четвертца (полуполушка) . В СССР медная монета с номиналом «полкопейки» выпускалась с 1925 по 1928 год. Монетное производство поглощало много меди, необходимой для промышленности, поэтому было принято решение о прекращении выпуска медной копейки. Место находки: Россия, Московская область. НА СЕГОДНЯ: стоимость монеты "полкопеки" 1928 года - от 3000 до 4500 руб. Цена показана для состояния VF Цена пол копейки 1928 года только для состояния VF. Продажа и покупка может осуществляться на аукционах. Отличное состояние монеты увеличивает стоимость пол копейки 1928 года.