Ребенок родился, когда матери было 27. В данное время сумма их возрастов 49 лет. Скол??ко лет матери
Алгебра
Ребенок родился, когда матери было 27. В данное время сумма их возрастов 49 лет. Скол??ко лет матери
Ответ(ы):
Гость:
Каждый год сумма возрастов матери и ребзи увеличивалась на 2! Таким образом возраст матери равен: 27+(49-27):2=38 лет!
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