Ребенок родился, когда матери было 27. В данное время сумма их возрастов 49 лет. Скол??ко лет матери

Алгебра

Ребенок родился, когда матери было 27. В данное время сумма их возрастов 49 лет. Скол??ко лет матери

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