Какова масса кислорода, занимающего сосуд объемом 2,1 л при давлении 300кПа и темпер??туре 30 градусов. Молярная масса кислороду 32*10(-3) кг/моль

Физика
Какова масса кислорода, занимающего сосуд объемом 2,1 л при давлении 300кПа и темпер??туре 30 градусов. Молярная масса кислороду 32*10(-3) кг/моль
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменится давление массы газа, если температуру идеального газа при постоянн??м объеме уменьшить в 5 раз?
Ответить
Литература
Как вы думаете,почему А.И. Куприн опубликовал рассказ "Чудесный доктор" с подзагол??вком "Истинное происшествие"??? ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРО...
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение по картине Н.М.Ромадина "Вербы в половодье"
Ответить
Математика
Решите уровнения 7x(x:23)=560,c:16+1273=1897,(180:y)x40=2400,26000-c=502x28
Ответить
Русский язык
Помогите поставить знак препинания становилось все темнее и темнее деревья сгруппировались в каких-то чудовищ
Ответить