Какова масса кислорода, занимающего сосуд объемом 2,1 л при давлении 300кПа и темпер??туре 30 градусов. Молярная масса кислороду 32*10(-3) кг/моль
Физика
Какова масса кислорода, занимающего сосуд объемом 2,1 л при давлении 300кПа и темпер??туре 30 градусов. Молярная масса кислороду 32*10(-3) кг/моль
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