Напишите сочинение по картине Н.М.Ромадина "Вербы в половодье"

Гость: Гость:

Эта картина написана простым и доступным для нас языком. Художник показывает нам, что весна, не такое уж и романтичное время года. Что весна тоже может быть капризной и жестокой. Разные этапы весны дают нам разное впечатление о картине. На этой картине художник изобразил раннюю весну, на которой она начала отвоевывать свои права и тает кругом снег. Особенно страшно это тем, кто живет и граничит с рекой, обычно весной вода выходит с берегов. Перед нами предстает половодье. Мы видим, что против весны вступились в борьбу вербы, которых художник поместил на передний план своего изображения. Вербы выглядят одинокими и потерянными среди такого количества воды. Некоторые критики сравнивали эти вербы и овдовевших жен. И тем и тем неоткуда ждать помощи и поддержки. А весна выступает в роли властной хозяйки, которая диктует свои правила. Картина нарисована контрастными цветами. Тёмный цвет символизирует трагичность происходящего, а светлые оттенки оставляю за собой хоть какую-то, но надежду, на то, что все изменится. Мне картина понравилась, но есть небольшое но. Мне стало грустно от темных красок, и захотелось, чтобы каждый человек на земле был счастлив, чтобы люди не ждали изменений в своей жизни, а действовали сами, незамедлительно. Быть может тогда, мы подобреем друг к другу. Нам стоит научиться ценить в жизни и в людях доброту, чистосердечность и отзывчивость. Это, на мой взгляд, главные принципы, на уступки которых должен идти человек. И скорее всего, в мире будет больше добра, сочувствия и сопереживания, и нам не надо будет бояться, что нас кто-то может обидеть.