ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Песок составляет 5/8 части стекла ,а известь 1/3 часть остального . Какую часть стекла составляет изввесть

Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Песок составляет 5/8 части стекла ,а известь 1/3 часть остального . Какую часть стекла составляет изввесть
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 - 5/8 = 3/8 - стекло без песка; 2) 3/8 * 1/3 = 1/8 часть стекла составляет известь. Ответ: 1/8 часть стекла составляет известь. =)
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