(5а-5b) (2a+2b) помогите!!!!!!
Алгебра
(5а-5b) (2a+2b) помогите!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
10a^2+10ab-10ab-10b^2=10a^2-10b^2
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