Какой завет получает от отца Павлуша Чичиков и как ему следует (учась в училище)
Литература
Какой завет получает от отца Павлуша Чичиков и как ему следует (учась в училище)
Ответ(ы):
Гость:
ОТ отца он получил наставления: «учись... и не повесничай», «угождай учителям и начальникам», «водись с теми, которые побогаче», «не угощай... никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали», «а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» Способностей к наукам у Павлуши не оказалось, но он отличался «прилежанием и опрятностью». Угождая учителю даже по мелочам, угадывая его желания, Чичиков быстро сделался любимцем, заслужил похвалу и «при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение». Учиться и угождать начальникам стало первостепенным делом для Чичикова на пути к главной, самой заветной его цели — накоплению богатства, поэтому он всегда был на хорошем счету у начальства. Ловкость, смекалка, изощренное приспособленчество, умение пользоваться достоинствами и недостатками людей в своих целях, лесть пригодились Чичикову не только в училище, но и когда он служил в казенной палате, на таможне, в звании поверенного. Рано научившись лицемерить, угадывая желания и склонности начальства, герой поэмы легко делал карьеру. Для того чтобы скопить капитал и вести жизнь «во всех довольствах, со всякими достатками», Чичиков «не повесничал» даже в ранней молодости: «еще ребенком, он умел уже отказать себе во всем». Он никогда не был мотом, напротив, зачастую отказывал себе в отдыхе, развлечениях, хорошей еде, маленьких, но приятных радостях — и все для того, чтобы получить повышение по службе, понравиться начальству, которое он сам потом безжалостно обманывал. Друзей у Чичикова никогда не было, да он в них и не нуждался. Никогда и никого он без корыстной надобности не угощал, а, напротив, старался устроиться так, чтобы «его угощали». И после окончания училища, исполняя должностные обязанности, Чичиков без зазрения совести брал взятки и подношения.Совет беречь и копить копейку Чичиков взял за основное правило своей жизни. Даже будучи маленьким мальчиком, он «из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотистость почти необыкновенную». Не довольствуясь одними лишь безобидными способами накопления денег (продал дрессированную мышку, слепленного из воска снегиря), Чичиков шел на подлости, мошенничество, совершал недостойные поступки: мог в училище продать ребятам их же угощение, до времени припрятанное; присвоил деньги, отпущенные на постройку казенного дома; работая на таможне, связался с контрабандистами и получил за помощь им большую сумму. Чичиков был уверен в своей правоте: «Кто же зевает на должности? — все приобретают». И эта неутолимая жажда приобретения вела его по чужим головам, сердцам, душам. Чичиков часто оглядывался назад, на прошлый опыт, но не затем, чтобы посмотреть, не обидел ли он кого, не сделал ли больно, а чтобы удостовериться: он не упустил ничего важного на пути достижения своих корыстных целей.
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