Какой завет получает от отца Павлуша Чичиков и как ему следует (учась в училище)

Гость: Гость:

ОТ отца он получил наставления: «учись... и не повесничай», «угождай учителям и начальникам», «водись с теми, кото­рые побогаче», «не угощай... никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали», «а больше всего береги и копи ко­пейку: эта вещь надежнее всего на свете... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» Способностей к наукам у Павлуши не оказалось, но он отличался «прилежанием и опрятностью». Угождая учи­телю даже по мелочам, угадывая его желания, Чичиков быстро сделался любимцем, заслужил похвалу и «при вы­пуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение». Учиться и угождать начальни­кам стало первостепенным делом для Чичикова на пути к главной, самой заветной его цели — накоплению богат­ства, поэтому он всегда был на хорошем счету у началь­ства. Ловкость, смекалка, изощренное приспособленчество, умение пользоваться достоинствами и недостатками лю­дей в своих целях, лесть пригодились Чичикову не только в училище, но и когда он служил в казенной палате, на таможне, в звании поверенного. Рано научившись лицеме­рить, угадывая желания и склонности начальства, герой поэмы легко делал карьеру. Для того чтобы скопить капитал и вести жизнь «во всех довольствах, со всякими достатками», Чичиков «не повесничал» даже в ранней молодости: «еще ребенком, он умел уже отказать себе во всем». Он никогда не был мо­том, напротив, зачастую отказывал себе в отдыхе, развлече­ниях, хорошей еде, маленьких, но приятных радостях — и все для того, чтобы получить повышение по службе, понра­виться начальству, которое он сам потом безжалостно об­манывал. Друзей у Чичикова никогда не было, да он в них и не нуждался. Никогда и никого он без корыстной надобнос­ти не угощал, а, напротив, старался устроиться так, чтобы «его угощали». И после окончания училища, исполняя дол­жностные обязанности, Чичиков без зазрения совести брал взятки и подношения.Совет беречь и копить копейку Чичиков взял за основное правило своей жизни. Даже будучи маленьким мальчиком, он «из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотистость почти необыкновен­ную». Не довольствуясь одними лишь безобидными спо­собами накопления денег (продал дрессированную мышку, слепленного из воска снегиря), Чичиков шел на подлости, мошенничество, совершал недостойные поступки: мог в училище продать ребятам их же угощение, до времени припрятанное; присвоил деньги, отпущенные на построй­ку казенного дома; работая на таможне, связался с кон­трабандистами и получил за помощь им большую сум­му. Чичиков был уверен в своей правоте: «Кто же зевает на должности? — все приобретают». И эта неутолимая жажда приобретения вела его по чужим головам, серд­цам, душам. Чичиков часто оглядывался назад, на про­шлый опыт, но не затем, чтобы посмотреть, не обидел ли он кого, не сделал ли больно, а чтобы удостовериться: он не упустил ничего важного на пути достижения своих корыстных целей.