Какой завет получает от отца Павлуша Чичиков и как ему следует (учась в училище)

Литература
Какой завет получает от отца Павлуша Чичиков и как ему следует (учась в училище)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ОТ отца он получил наставления: «учись... и не повесничай», «угождай учителям и начальникам», «водись с теми, кото­рые побогаче», «не угощай... никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали», «а больше всего береги и копи ко­пейку: эта вещь надежнее всего на свете... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» Способностей к наукам у Павлуши не оказалось, но он отличался «прилежанием и опрятностью». Угождая учи­телю даже по мелочам, угадывая его желания, Чичиков быстро сделался любимцем, заслужил похвалу и «при вы­пуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение». Учиться и угождать начальни­кам стало первостепенным делом для Чичикова на пути к главной, самой заветной его цели — накоплению богат­ства, поэтому он всегда был на хорошем счету у началь­ства. Ловкость, смекалка, изощренное приспособленчество, умение пользоваться достоинствами и недостатками лю­дей в своих целях, лесть пригодились Чичикову не только в училище, но и когда он служил в казенной палате, на таможне, в звании поверенного. Рано научившись лицеме­рить, угадывая желания и склонности начальства, герой поэмы легко делал карьеру.  Для того чтобы скопить капитал и вести жизнь «во всех довольствах, со всякими достатками», Чичиков «не повесничал» даже в ранней молодости: «еще ребенком, он умел уже отказать себе во всем». Он никогда не был мо­том, напротив, зачастую отказывал себе в отдыхе, развлече­ниях, хорошей еде, маленьких, но приятных радостях — и все для того, чтобы получить повышение по службе, понра­виться начальству, которое он сам потом безжалостно об­манывал.  Друзей у Чичикова никогда не было, да он в них и не нуждался. Никогда и никого он без корыстной надобнос­ти не угощал, а, напротив, старался устроиться так, чтобы «его угощали». И после окончания училища, исполняя дол­жностные обязанности, Чичиков без зазрения совести брал взятки и подношения.Совет беречь и копить копейку Чичиков взял за основное правило своей жизни. Даже будучи маленьким мальчиком, он «из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотистость почти необыкновен­ную». Не довольствуясь одними лишь безобидными спо­собами накопления денег (продал дрессированную мышку, слепленного из воска снегиря), Чичиков шел на подлости, мошенничество, совершал недостойные поступки: мог в училище продать ребятам их же угощение, до времени припрятанное; присвоил деньги, отпущенные на построй­ку казенного дома; работая на таможне, связался с кон­трабандистами и получил за помощь им большую сум­му. Чичиков был уверен в своей правоте: «Кто же зевает на должности? — все приобретают». И эта неутолимая жажда приобретения вела его по чужим головам, серд­цам, душам. Чичиков часто оглядывался назад, на про­шлый опыт, но не затем, чтобы посмотреть, не обидел ли он кого, не сделал ли больно, а чтобы удостовериться: он не упустил ничего важного на пути достижения своих корыстных целей. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Являются ли пчелы хищником?
Ответить
Математика
Длина реки Волги 3690 км. Туристы прошли на лодках третью часть её длины. Сколько дней они плыли , если двигаясь со скоростью 6 км ч и ежедневно на...
Ответить
Алгебра
Три пятых от 600 пожалуйста
Ответить
Русский язык
1.Однокоренные слова к слову спешить (к поезду) спешка,спешный,спешим,поспешить,по??пешный,спешиться
Ответить
Алгебра
МНОГО БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!! Построить график функции: 1)y=ctgx*(tgx); 2)y=tgx*|ctgx|;
Ответить