На полу лаборатории под слоем линолеума проложен прямой изолированный провод. Ка?? определить местонахождение провода и направление тока в нем, не вскрывая линолеума?

Физика

На полу лаборатории под слоем линолеума проложен прямой изолированный провод. Ка?? определить местонахождение провода и направление тока в нем, не вскрывая линолеума?

Автор: Гость