К намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. изготавливая ежедневно на 3 детали больше нормы работу закончили на 4 дня раньше сколько деталей по плану должна была изготовить бригада за один день?
Алгебра
К намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. изготавливая ежедневно на 3 детали больше нормы работу закончили на 4 дня раньше сколько деталей по плану должна была изготовить бригада за один день?
Ответ(ы):
Гость:
240 разделить на 3 и умножить на четыре
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