К намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. изготавливая ежедневно на 3 детали больше нормы работу закончили на 4 дня раньше сколько деталей по плану должна была изготовить бригада за один день?

Алгебра

К намеченному сроку бригада должна была изготовить 240 деталей. изготавливая ежедневно на 3 детали больше нормы работу закончили на 4 дня раньше сколько деталей по плану должна была изготовить бригада за один день?

Автор: Гость