C++ 9. Валя и Вера на своем садовом участке собрали А кг клубники. Из них В кг собрал?? Вера. Кто из девочек собрал клубники больше и на сколько?

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C++ 9. Валя и Вера на своем садовом участке собрали А кг клубники. Из них В кг собрал?? Вера. Кто из девочек собрал клубники больше и на сколько?

Автор: Гость