Фото внутри образовать форму слов

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Ответ(ы):
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1) Арбитража, бандажа, брелока, бюллетени, инструктажа, любви, герба, гуляша, гроша, выбора, кольца, порта. 2) Длиннее, красивее, удобнее, веселее, слаще, твёрже 3) Глух, глуха, глухо, глухи; дорог, дорога, дорого, дороги; дружен, дружна, дружно, дружны; молод, молода, молодо, молоды; прав, права, право, правы; редок, редка, редко, редки. 4) Начат, начата, начато, начаты; придан, придана, придано, приданы; прожит, прожита, прожито, прожиты; роздан, роздана, роздано, розданы; создан, создана, создано, созданы. 5) Баловал, баловала, баловало, баловали; взял, взяла, взяло, взяли; включил, включила, включило, включили; гнал, гнала, гнало, гнали; жил, жила, жило, жили; задал, задала, задало, задали; звал, звала, звало, звали; нажил, нажила, нажило, нажили; начал, начала, начало, начали; отпил, отпила, отпило, отпили; отослал, отослала, отослало, отослали; положил, положила, положило, положили; понял, поняла, поняло, поняли; принял, приняла, приняло, приняли; снял, сняла, сняло, сняли; тянул, тянула, тянуло, тянули; убрал, убрала, убрало, убрали. 6) Влеку, влечёшь, влечёт; дремлю, дремлешь, дремлет; звоню, звонишь, звонит; изменю, изменишь, изменит; качу, катишь, катит; колеблю, колеблешь, колеблет; положу, положишь, положит; балуюсь, балуешься, балуется.
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