Помогите пожалуйста . К именам существительным подбери подходящие по смыслу глаг??лы. Обозначь их личные окончания.Укажи спряжение :Утюгом...,плугом...,жерновами...,топором...,глазами...,ушами...,ногами... .

Русский язык
Помогите пожалуйста . К именам существительным подбери подходящие по смыслу глаг??лы. Обозначь их личные окончания.Укажи спряжение :Утюгом...,плугом...,жерновами...,топором...,глазами...,ушами...,ногами... .
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