- (4,1x - 5,5x) - (7,3x + 3,6) = - 5,3x (1,8x - 1,9) - (2,7x - 3,7) = 2,1x С решением пожалуйста
Математика
- (4,1x - 5,5x) - (7,3x + 3,6) = - 5,3x (1,8x - 1,9) - (2,7x - 3,7) = 2,1x С решением пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
-4.1x+5.5x-7.3x-3.6=-5.3x-4.1x+5.5x-7.3x+5.3x=3.6-0.6x=3.6x=3.6/(-0.6)x=-6 1.8x-1.9-2.7x+3.7=2.1x1.8x-2.7x-2.1x=-3.7+1.9-3x=-1.8x=-1.8/(-3)x=0.6
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