Кто и когда открыл Антарктиду и какое значение это имело для её исследования? За ??твет дам 15 баллов.
География
Кто и когда открыл Антарктиду и какое значение это имело для её исследования? За ??твет дам 15 баллов.
Ответ(ы):
Гость:
Антарктиду открыли в 1820 г. члены Первой русской антарктической експедиции под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева
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