Как будто на них вся Россия сошлась,как будто за каждою русской околицей ,крестом ??воих рук ограждая живых,всем миром сойдясь,наши прадеды молятся за в бога не верящих внуков своих какой здесь деепричастный оборот?

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Как будто на них вся Россия сошлась,как будто за каждою русской околицей ,крестом ??воих рук ограждая живых,всем миром сойдясь,наши прадеды молятся за в бога не верящих внуков своих какой здесь деепричастный оборот?

Автор: Гость