Три пятых от 600 помогите пожалуйста буду благодарен
Алгебра
Три пятых от 600 помогите пожалуйста буду благодарен
Ответ(ы):
Гость:
ответ 396,5 - это точно правильный ответ
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