Цифра 8 в записи чисел 209863 означает: 1) сотни класса единиц 2) единица класса тысяч 3) десятки класса единиц 4) десятки класса тысяч. Помогите!!!!
Математика
Цифра 8 в записи чисел 209863 означает: 1) сотни класса единиц 2) единица класса тысяч 3) десятки класса единиц 4) десятки класса тысяч. Помогите!!!!
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