Цифра 8 в записи чисел 209863 означает: 1) сотни класса единиц 2) единица класса тысяч 3) десятки класса единиц 4) десятки класса тысяч. Помогите!!!!

Математика

Цифра 8 в записи чисел 209863 означает: 1) сотни класса единиц 2) единица класса тысяч 3) десятки класса единиц 4) десятки класса тысяч. Помогите!!!!

Автор: Гость