Товарный поезд прошёл 315 км.он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа. сколько километров проще поезд до и после остановки, если он шёл с одинаковой скоростью?

Математика

Товарный поезд прошёл 315 км.он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа. сколько километров проще поезд до и после остановки, если он шёл с одинаковой скоростью?

Автор: Гость