Товарный поезд прошёл 315 км.он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа. сколько километров проще поезд до и после остановки, если он шёл с одинаковой скоростью?
Математика
Товарный поезд прошёл 315 км.он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа. сколько километров проще поезд до и после остановки, если он шёл с одинаковой скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
До остановки: 135 километров после остановки: 180 километров
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