МНОГО БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!! Построить график функции: 1)y=ctgx*(tgx); 2)y=tgx*|ctgx|;
Алгебра
МНОГО БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!! Построить график функции: 1)y=ctgx*(tgx); 2)y=tgx*|ctgx|;
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