Три пятых от 600 пожалуйста

Алгебра
Три пятых от 600 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
600/5=120-это одна пятая120*3=360-это три пятых

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