1.Однокоренные слова к слову спешить (к поезду) спешка,спешный,спешим,поспешить,по??пешный,спешиться
Русский язык
1.Однокоренные слова к слову спешить (к поезду) спешка,спешный,спешим,поспешить,по??пешный,спешиться
Ответ(ы):
Гость:
Спешка, спешить, поспеть, поспешить и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
На полу лаборатории под слоем линолеума проложен прямой изолированный провод. Ка?? определить местонахождение провода и направление тока в нем, не ...
Математика
Товарный поезд прошел 315 км он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 часа сколько километров прошел поезд до остановки и сколько посл...