Являются ли пчелы хищником?

Биология
Являются ли пчелы хищником?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пчелы не хищники. Может и они жалят но только не кусают они скрываются от опасности. Они едят пыльцу)))
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