Что больше к рублю? Если купить авиабилет то какую валюту предложат заплатить в зарубежном аэропорту? Все эти вопросы относятся к долларам и евро
Экономика
Что больше к рублю? Если купить авиабилет то какую валюту предложат заплатить в зарубежном аэропорту? Все эти вопросы относятся к долларам и евро
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