Что больше к рублю? Если купить авиабилет то какую валюту предложат заплатить в зарубежном аэропорту? Все эти вопросы относятся к долларам и евро

Экономика

Что больше к рублю? Если купить авиабилет то какую валюту предложат заплатить в зарубежном аэропорту? Все эти вопросы относятся к долларам и евро

Автор: Гость