Решите уровнения 7x(x:23)=560,c:16+1273=1897,(180:y)x40=2400,26000-c=502x28

Математика
Решите уровнения 7x(x:23)=560,c:16+1273=1897,(180:y)x40=2400,26000-c=502x28
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Гость:
Ответ много))цвцвццвцввцвццвцвцвц
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