Как вы думаете,почему А.И. Куприн опубликовал рассказ "Чудесный доктор" с подзагол??вком "Истинное происшествие"??? ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Литература
Как вы думаете,почему А.И. Куприн опубликовал рассказ "Чудесный доктор" с подзагол??вком "Истинное происшествие"??? ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю, он это сделал для того, чтобы у читателя не возникло сомнений в том, что эта история действительно имела места быть, а не была выдумана автором; для того, чтобы читатель знал, что существую благородные, добрые, отзывчивые люди, готовые бескорыстно прийти на помощь
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