Х^3+6x^2+11x+6 помогите, пожалуйста

Алгебра
Х^3+6x^2+11x+6 помогите, пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Коэффициенты: а=6 В=11 с=6 Q=(а^2-3В)/9=((6)^2-3*((11))/9=0,3333 R=(2а^3-9аВ+27с)/54=(2*(6)^3-9*(6)*(11)+27*(6))/54=0,т.к. R^22<Q^3=>по методу Виета- Кардано,ур-е имеет 3 действительных корня х1=-3 х2=-1 х3=-2
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