В 4 кубических метрах воздуха при температуре 16 градусов
Физика
В 4 кубических метрах воздуха при температуре 16 градусов
Ответ(ы):
Гость:
Р (ро)=m/V f(фи)=р/р(нас.)=m/(V*р(нас))=40/(4*13,6)=0,74=74%
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