Написать сочинение миниатюра "прогулка в зимнем лесу" чтоб там было 2 предложен??я с причастным оборотом и 2 с деепричастным оборотом очень нужно!!!!!
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Написать сочинение миниатюра "прогулка в зимнем лесу" чтоб там было 2 предложен??я с причастным оборотом и 2 с деепричастным оборотом очень нужно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Зачем тебе? мне тоже задали это надом
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