Написать сочинение миниатюра "прогулка в зимнем лесу" чтоб там было 2 предложен??я с причастным оборотом и 2 с деепричастным оборотом очень нужно!!!!!

Русский язык

Написать сочинение миниатюра "прогулка в зимнем лесу" чтоб там было 2 предложен??я с причастным оборотом и 2 с деепричастным оборотом очень нужно!!!!!

Автор: Гость