Сколько киллограмов земли в яме глубиной, шириной и длинной 5 метров?
Математика
Сколько киллограмов земли в яме глубиной, шириной и длинной 5 метров?
Ответ(ы):
Гость:
Яма - куб с ребром 5 метров . Объём куба равен 5^3=125 кубических метров . А дальше нужны данные по удельному весу земли . Земля это не вода
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