–НН- пишется в обоих случаях Яблоки, мочё_ые по стари_ому рецепту бабушки, были весьма вкусными. Ещё не коше_ая трава стелется от полуде_ого зноя, невыносимого для живого существа. Стремление лучших представителей совреме_ой...

Русский язык
–НН- пишется в обоих случаях Яблоки, мочё_ые по стари_ому рецепту бабушки, были весьма вкусными. Ещё не коше_ая трава стелется от полуде_ого зноя, невыносимого для живого существа. Стремление лучших представителей совреме_ой молодёжи всегда чисты и возвыше_ы. Спустилась девица к Волге, чтобы водицы набрать, но когда глянула на необыкнове_о прозрачный узорный ледок, то была зачарова_а этой красотой: перед ней переливался солнечными искрами застывший сад цветов и деревьев.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полуденного, современной - однозначно
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