Логорифм по основанию 3 логорифма по основанию 9 корень 27 степени, а под корнем кор??нь кубический из 9

Алгебра
Логорифм по основанию 3 логорифма по основанию 9 корень 27 степени, а под корнем кор??нь кубический из 9
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