Из каких органов состоит пищеварительная система
Обществознание
Из каких органов состоит пищеварительная система
Ответ(ы):
Гость:
К пищеварительной системе относятся:полость рта с находящимися в ней органами и прилежащими большими слюнными железами;глотка;пищевод;желудок;тонкая и толстая кишка;печень;поджелудочная железа.
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