(1 1//2)² -2 1//5*1 2//3
Математика
(1 1//2)² -2 1//5*1 2//3
Ответ(ы):
Гость:
(3/2)в квадрате -11/5*5/3= 9/4-55/15= 135/60-220/60 = -85/60 = -1 5//12
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