При нагревании воды от 20 градусов цельсия до кипения было затрачено 33,6 кДж теплот??. сколько воды было нагрето?

Физика

При нагревании воды от 20 градусов цельсия до кипения было затрачено 33,6 кДж теплот??. сколько воды было нагрето?

Автор: Гость