При пайке изделий из жести применяют сплав,содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. а)сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом 350г? б) сколько свинца и олова в отдельности содержит кусок олов...

Математика

При пайке изделий из жести применяют сплав,содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. а)сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом 350г? б) сколько свинца и олова в отдельности содержит кусок олова,в котором олова на 360 г больше,чем свинца?

Автор: Гость