При пайке изделий из жести применяют сплав,содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. а)сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом 350г? б) сколько свинца и олова в отдельности содержит кусок олов...
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав,содержащий 2 части свинца и 5 частей олова. а)сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом 350г? б) сколько свинца и олова в отдельности содержит кусок олова,в котором олова на 360 г больше,чем свинца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)350/7=50 50*2=100 гр свинца 50*5=250 гр олова В)5-2=3 360/3=120 120*2=240 гр свинца 240+360=600 гр олова
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