При пайке изделий из жести применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова.Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом350г?
Математика
При пайке изделий из жести применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова.Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом350г?
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