При пайке изделий из жести применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова.Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом350г?

Математика

При пайке изделий из жести применяют сплав содержащий 2 части свинца и 5 частей олова.Сколько граммов свинца и олова в отдельности содержит кусок сплава весом350г?

Автор: Гость