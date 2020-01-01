При сжигании одного моль предельного углеводорода израсходовалось 112л кислорода. Найти формулу углеводорода
Химия
При сжигании одного моль предельного углеводорода израсходовалось 112л кислорода. Найти формулу углеводорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy+(x+y/4)·O2=xCO2+y/2·H2O 1+(x+y/4)=x+y/2 x=4 y-любое число так как нам дан предельный углеводород, значит С4H10 бутан. Проверяем 22.4л 112л C4H10+5O2 1моль 5моль
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