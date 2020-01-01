При сжигании одного моль предельного углеводорода израсходовалось 112л кислорода. Найти формулу углеводорода

Химия
При сжигании одного моль предельного углеводорода израсходовалось 112л кислорода. Найти формулу углеводорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CxHy+(x+y/4)·O2=xCO2+y/2·H2O 1+(x+y/4)=x+y/2 x=4  y-любое число так как нам дан предельный углеводород, значит С4H10 бутан. Проверяем  22.4л     112л C4H10+5O2  1моль    5моль
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