72 км/ч gt; 5 м/мне (в )

Математика
72 км/ч gt; 5 м/мне (в )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 м/мин=5*60=300м/ч 72000м/ч>300м/ч
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