Помогите пжлст благодаря чему росли и богатели финикийские города
История
Помогите пжлст благодаря чему росли и богатели финикийские города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Контроль над морскими путями, а также из-за того что их города распологались между Египтом, Палестиной и Вавилонией, Ассирией, Грецией. Финикийцы прославились как удачливые торговцы и лучшие в мире мореплаватели.
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