Решите примеры деление в столбик делайте 40100+53734:67*18-4536=???,

Математика
Решите примеры деление в столбик делайте 40100+53734:67*18-4536=???,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53734:67=802*18=14436+40100=54536-4536=50000
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