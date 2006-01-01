191. Судьба Саддама Хусейна А. Находится под судом международного трибунала ООН Б. Казнён, при поддержке американской оккупационной администрации в 2006 В. Убит повстанцами в 2011 192. Время, когда начались этнические конфл...

История
191. Судьба Саддама Хусейна А. Находится под судом международного трибунала ООН Б. Казнён, при поддержке американской оккупационной администрации в 2006 В. Убит повстанцами в 2011 192. Время, когда начались этнические конфликты в бывшей Югославии А. 1990 – е Б. 2000 – е В. 1980 – е 193. Чью сторону принимали войска НАТО в войнах в Югославии А. Косовских сербов Б. Косовских албанцев В. Болгар 194. Президент Сербии, возглавивший сопротивление НАТОвской агрессии А. В. Младич Б. Р. Караджич В. С. Милошевич 195. Кто поддержал Грузию в войне 2008 г. в Южной Осетии А. Великобритания и США Б. Россия и США В. Германия и США 196. Южную Осетию в войне 2008 г. поддержали.. А. Абхазия и Россия Б. Армения и Россия В. Азербайджан и Россия 197.Революционная волна демонстраций и протестов, начавшихся в арабском мире 18 декабря 2010 года прошла в странах А. Израиль, Пакистан, Афганистан Б. Сирия, Египет, Тунис В. Вьетнам, Лаос, Камбоджа 198. Муамар Каддафи это лидер… А. Туниса Б. Ливии В. Ливана 199 С какой страны началась волна выступлений зимы – весны 2011 года А. С Сирии Б. С Ливии В. С Туниса 200. Фактически после распада СССР Южная Осетия… А. Независимая республика Б. Регион Грузии В. Часть России
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Б. Казнён, при поддержке американской оккупационной администрации в 2006 А. 1990 – е  Косовских албанцев В. Болгар В. С. Милошевич А. Великобритания и США А. Абхазия и Россия Б. Сирия, Египет, Тунис Б. Ливии В. С Туниса А. Независимая республика
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