От пристани одновременно в противоположных направлениях выехали 2 моторные лодки через 3 ч расстояние между ними было равно 168 км какова скорость первой лодки если скоростт второй лодки 27км/ч

Математика
От пристани одновременно в противоположных направлениях выехали 2 моторные лодки через 3 ч расстояние между ними было равно 168 км какова скорость первой лодки если скоростт второй лодки 27км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Скорость удаления друг от друга (в противоположные стороны - сумма скоростей) V1+V2  = S:t = 168 : 3 = 56 км/ч 2) Скорость второй лодки V2 = 56-27 = 29 км/ч - ОТВЕТ
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