От пристани одновременно в противоположных направлениях выехали 2 моторные лодки через 3 ч расстояние между ними было равно 168 км какова скорость первой лодки если скоростт второй лодки 27км/ч

Математика

От пристани одновременно в противоположных направлениях выехали 2 моторные лодки через 3 ч расстояние между ними было равно 168 км какова скорость первой лодки если скоростт второй лодки 27км/ч

Автор: Гость