1.(минус две целых одна четвертая минус две третьих)умножить на двенадцать. 2.(минус семь восьмых плюс восемь целы одна вторая)умножить на тридцать два. 3.(минус три целых одна пятая плюс две седьмых)умножить на пять целых ше...

Математика

1.(минус две целых одна четвертая минус две третьих)умножить на двенадцать. 2.(минус семь восьмых плюс восемь целы одна вторая)умножить на тридцать два. 3.(минус три целых одна пятая плюс две седьмых)умножить на пять целых шесть десятых.

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