2. Причины противостояния законодательной и исполнительной власти вначале 1990 – х А. Несогласие позиции по вопросам формирования бюджета Б. Противоречия по поводу формы власти в стране В. Личная неприязнь глав исполнитель...

История

2. Причины противостояния законодательной и исполнительной власти вначале 1990 – х А. Несогласие позиции по вопросам формирования бюджета Б. Противоречия по поводу формы власти в стране В. Личная неприязнь глав исполнительной и законодательной власти

Автор: Гость