2. Причины противостояния законодательной и исполнительной власти вначале 1990 – х А. Несогласие позиции по вопросам формирования бюджета Б. Противоречия по поводу формы власти в стране В. Личная неприязнь глав исполнитель...

История
2. Причины противостояния законодательной и исполнительной власти вначале 1990 – х А. Несогласие позиции по вопросам формирования бюджета Б. Противоречия по поводу формы власти в стране В. Личная неприязнь глав исполнительной и законодательной власти
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю ответ: Б. противореч. по поводу формы власти в стране.
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