Раздели с остатком. 6 : 12; и 8 : 48;

Математика
Раздели с остатком. 6 : 12; и 8 : 48;
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Гость:
Наверно 0 ост 6 и 0 ост 8
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