На одной автостоянке было в 6 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 12 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой стоянке первоначально?
Математика
На одной автостоянке было в 6 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 12 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой стоянке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х машин на 1 стоянке 6х - на 2-й х +12 - стало на 1-й 6х - 12 - стало на 2-й х+12 = 6х -12 5 х = 24 х = 24/5 - не делится ровно! Ошибка в условии?
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