На одной автостоянке было в 6 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 12 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой стоянке первоначально?

Математика

На одной автостоянке было в 6 раза (раз) меньше машин, чем на другой. Когда со второй стоянки на первую перевели 12 автомобилей(-я), машин на стоянках стало поровну. Сколько машин было на каждой стоянке первоначально?

Автор: Гость