Помогите решить этот пример пожалуйста :)вот он:(0,48-1,2)-(0,92-1,4)
Математика
Помогите решить этот пример пожалуйста :)вот он:(0,48-1,2)-(0,92-1,4)
Ответ(ы) на вопрос:
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(0,48-1,2)-(0,92-1,4)=-0,72+0,48=-0,24
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